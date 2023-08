As novas cepas da Covid que estão preocupando os cientistas

Uma nova cepa do vírus da covid-19 tem chamado a atenção nas últimas semanas. Conhecida popularmente por Éris, a EG.5 é uma subvariante da Ômicron, atualmente o tipo mais comum no mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já registrou casos dessa cepa em 51 países. O primeiro caso da Eris no Brasil foi identificado em São Paulo, em uma mulher de 71 anos, sem histórico recente de viagem.

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) afirma que, embora não tenha sido identificada no País, é possível que a variante esteja circulando de forma silenciosa, devido ao baixo índice de coleta e análise genômica no Brasil.

A cepa possui mutações que conferem maior capacidade de transmissão e de escape imune, tornando-a capaz de aumentar o número de casos mundialmente e se tornar a cepa predominante.

Apesar destas características, a OMS classificou a EG.5 como de baixo risco para a saúde pública em nível global uma vez que não apresentou mudanças no padrão de gravidade de doença (hospitalização e óbitos) comparada às demais.

Mas o que tem preocupado os cientistas é uma nova variante que foi detectada chamada de 'BA..6'. O nível alarmante de mutação, a torna diferente das outras cepas da Omicron, e pode ter um potencial de causar uma grande onda de contágio.

Afinal, devemos nos preocupar com essas novas variantes da Covid? Alguma tem potencial pandêmico? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri.

