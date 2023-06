As propostas contidas no relatório da reforma tributária

O relatório do grupo de trabalho da reforma tributária foi apresentado na Câmara dos Deputados, na terça-feira, 6, e vai propor a criação de um Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) dual, com uma cobrança pela União e outra pelos Estados e municípios.

O parecer do grupo tem entre as principais diretrizes para a reforma, mas ainda não será a versão do plenário, que só deve ser fechada no final do mês. Até lá, o relator deve se reunir com as bancadas partidárias na Câmara e com outros atores importantes, como os governadores.

O relatório do Grupo de Trabalho prevê também a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), que vai compensar Estados e municípios por perdas na arrecadação, que terá aporte de recursos da União.

Há ainda uma proposta de implementação do "cashback", ou seja, devolução de impostos para determinados segmentos da população. O relatório indica também a cobrança de IPVA sobre embarcações de luxo e aeronaves.

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o teor da proposta com o economista-chefe da Warren Rena, e colunista do Estadão, Felipe Salto.

