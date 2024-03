As razões para queda da aprovação ao governo Lula

A pesquisa Ipec não apontou motivos possíveis para o crescimento da avaliação negativa, enquanto os levantamentos dos institutos Atlas/Intel e Quaest indicaram, entre os motivos para a queda, as declarações recentes do petista que abalaram sua imagem com o público.

Além disso, a percepção a respeito da economia e dos preços dos insumos do dia a dia piorou em comparação com levantamentos recentes. O governo também não consegue performar bem nos temas mais importantes para os entrevistados, como segurança pública e corrupção.

Em entrevista ao SBT News, o presidente reconheceu que sua administração está "muito aquém" do que prometeu. Ainda durante a entrevista, Lula ressaltou que o primeiro ano de governo foi para "preparar a terra". "Não tem nenhuma razão de o povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda estamos muito aquém daquilo que nós prometemos", avaliou o presidente.

Afinal, o que representa essa queda de popularidade de Lula? Isso pode indicar uma mudança de rota na atual gestão? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o consultor político e colunista do Estadão, Fabiano Lana.