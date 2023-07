As vitórias de Haddad e os desafios que tem pela frente

Visto com desconfiança quando foi nomeado ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) tem colhido algumas vitórias importantes junto ao Congresso Nacional, como a aprovação do novo Arcabouço Fiscal e a Reforma Tributária. O que lhe rendeu elogios de alguns importantes políticos pela sua articulação sobre os temas.

O quadro atual é diferente do começo de trabalho, quando comprou brigas dentro da gestão petista por defender o fim das desonerações sobre o preço dos combustíveis, ou até mesmo querer aprovar um projeto que levasse a taxação de lojas onlines, principalmente, as que vendem produtos chineses.

Dentro do governo, na estrutura ministerial, Fernando Haddad conseguiu alianças importantes, como a do vice, Geraldo Alckmin, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Aliás, o ministro tem funcionado também como uma espécie de bombeiro para diminuir a tensão entre governo e Banco Central, por causa da taxa de juros.

Apesar das conquistas recentes, os desafios que o cercam não são nada simples, especialmente em relação ao déficit das contas públicas e o crescimento robusto da economia.

Afinal, essa "lua e mel" com o Congresso e o mercado deve permanecer? Politicamente, Haddad se coloca como o principal player na sucessão de Lula? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.

