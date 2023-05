Até quando? O racismo contra Vini Jr.

Não foi a primeira vez. Ao menos outras oito vezes, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi alvo de ofensas racistas durante uma partida do Campeonato Espanhol. Neste mais recente episódio, seus carrascos foram torcedores do Valência, na derrota do time por 1 a 0.

Em suas redes sociais, o jogador lembrou dessa recorrência de casos e criticou a La Liga, que organiza o campeonato, por não ser rigorosa na tomada de providências. O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, reagiu da mesma forma que vem reagindo quando há um caso de racismo no campeonato: culpou a vítima.

Uma rede de solidariedade se formou em torno de Vinicius Junior após o caso. O presidente Lula manifestou apoio ao atacante brasileiro e criticou o racismo sofrido pelo atleta. Além disso, o governo brasileiro vai convocar a embaixadora da Espanha no País para cobrar esclarecimentos.

Os episódios de racismo na elite do futebol da Europa aumentaram. Na temporada passada, a Uefa, responsável pelos grandes campeonatos europeus, monitorou 2.876 jogos com foco no racismo, e puniu cerca de 17 clubes por estes incidentes.

No Brasil, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol monitorou cerca de 90 denúncias de racismo no futebol brasileiro em 2022, um aumento de 40% em relação a 2021. No 'Estadão Notícias' de hoje, quem conversa conosco sobre racismo no futebol é o diretor executivo do Observatório, Marcelo Carvalho.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi