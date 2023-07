Augusto Aras será reconduzido à PGR com ajuda de petistas?

O mandato do atual procurador-geral da República, Augusto Aras, termina em setembro. Até lá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que escolher um nome para ocupar a vaga. Pela ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a recondução de Aras para um terceiro mandato seria improvável.

A PGR é a única entidade que pode oferecer denúncia contra um presidente. No comando de Aras, o órgão arquivou mais de 100 pedidos de investigação contra Bolsonaro. Quando era candidato, Lula chegou a se referir ao procurador como "engavetador":

No entanto, visando a sua recondução, Aras tem feito acenos ao governo atual, enfatizando seu trabalho para "enfrentar e desestruturar as bases do lavajatismo", responsável pela prisão de Lula. Com isso, Aras tem sido visto com bons olhos por alas influentes do PT, especialmente pelo seu bom trânsito no Senado e na Câmara.

Por outro lado, um grupo de apoiadores de Lula avalia a recondução de Augusto Aras como um desgaste político desnecessário. Além da lista tríplice com os nomes de José Adonis, Luiza Frischeisen e Mario Bonsaglia, há outros candidatos na disputa.

Um dos favoritos é o subprocurador Antônio Carlos Bigonha, crítico da atuação do Ministério Público na Lava Jato. Outro é o subprocurador Paulo Gonet, próximo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Foi dele a dura manifestação pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

Afinal, como Aras conseguiu se tornar uma opção viável para permanecer na PGR? Quais as chances do atual procurador ser reconduzido ao cargo?

Continua após a publicidade

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Adele Robichez

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi