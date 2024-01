Bolsonaro e PL em rota de colisão

A relação entre Jair Bolsonaro (PL), e o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, voltou a ficar estremecida após uma declaração do líder da legenda em que elogia os governos anteriores de Lula. Mas não parou por aí, o ex-parlamentar disse ainda que o petista é "muito mais fácil" de lidar do que o ex-presidente.

Em conversa com apoiadores em Angra dos Reis (RJ), onde passa alguns dias em sua casa de veraneio, Bolsonaro rebateu a declaração de Valdemar, e disse que "se continuar assim, você vai implodir o partido".

Apesar de serem a maioria no PL, aliados do ex-presidente não conseguem unir o partido em torno do projeto político de Bolsonaro. Parlamentares mais tradicionais e pragmáticos da legenda têm ignorado pedidos do ex-presidente como, por exemplo, boicotar a Reforma Tributária do governo Lula.

Em 2018, quando estava no PSL, Bolsonaro tentou assumir o controle do partido, junto com sua família, mas encontrou resistência do cacique Luciano Bivar. Sem sucesso, decidiu então abandonar a sigla em meio a uma enxurrada de acusações, trocas de dossiês e processos judiciais.

Afinal, o casamento entre Bolsonaro e PL pode estar chegando ao fim? Valdemar começa a sinalizar que a legenda pode entrar no governo? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com o cientista político e professor da FGV, Fernando Abrucio.

