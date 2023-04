Branda ou ferrenha? A oposição no governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem tido mais problemas com a oposição do que se imaginava no início de seu governo. Com a distribuição de cargos para diversos partidos, o Partido dos Trabalhadores (PT) imaginava um cenário mais tranquilo, e isolamento dos bolsonaristas.

Mas, o que tem se visto é uma articulação, mesmo que tímida, para constranger o governo no Congresso Nacional. Parlamentares desse grupo têm lutado para implantar a CPMI dos atos de 8 de janeiro. A ideia é convocar integrantes do governo a fim de desmoralizá-los.

Em parte, a oposição conseguiu levar alguns ministros para darem explicações, sobre diversos assuntos, em comissões da Câmara. Um dos alvos é o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), que proporcionou uma série de embates com os bolsonaristas na Casa.

A oposição tem cumprido as metas traçadas para a legislatura de reuniões para a definição de pautas e até palavras de ordem. Os parlamentares têm feito reuniões semanais para contrapor os discursos do governo Lula e coordenar as críticas ao Palácio do Planalto.

Afinal, a oposição conseguirá atrapalhar o governo no Congresso Nacional? É possível uma coordenação entre bolsonaristas e o centrão? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado Marcel Van Hattem (Novo), e com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Eduardo Grin.

