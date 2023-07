Brasileiro vai pagar menos impostos? Entenda ponto a ponto a reforma tributária

Numa votação histórica e após décadas de tentativas sem sucesso, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 6, o texto-base da proposta de reforma tributária, com um placar folgado de 382 votos a favor e 118 contrários.

O principal ponto está na simplificação do modelo arrecadatório, ao unificar três tributos federais (IPI, PIS e Cofins), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS). Eles vão ser substituídos por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual - um federal e outro para Estados e municípios.

O governo diz que a reforma não vai aumentar a carga tributária total do País. Isso significa que eventuais aumentos em um setor serão compensados por reduções em outros. De acordo com o texto, a reforma deve gerar crescimento adicional da economia superior a 12% em 15 anos. Hoje, isso representaria R$ 1,2 trilhão a mais no PIB de 2022.

Afinal, qual é o impacto que essa reforma terá diretamente na sua vida? Quais são os setores mais beneficiados? Como vai ser a transição? E quais são as principais críticas a ela? No 'Estadão Notícias' de hoje, quem responde essas e outras perguntas são os repórteres do Estadão, Beatriz Bulla e Luiz Guilherme Gerbelli.

E ainda acompanhe neste episódio uma breve homenagem ao ator, diretor, dramaturgo e militante das artes e da política, José Celso Martinez Corrêa, que nos deixou aos 86 anos em São Paulo, após sofrer graves queimaduras em um incêndio na terça-feira (4), no seu apartamento, no bairro do Paraíso, onde vivia com o marido, o ator Marcelo Drummond.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi