ChatGPT: Potencialidades, riscos e impactos

Uma nova ferramenta que utiliza inteligência artificial vem se destacando no universo da tecnologia, com potencial de grande impacto, especialmente no mercado de trabalho. O ChatGPT é um chatbot que resolve tarefas, escreve desde poesia a complexos artigos acadêmicos, dá dicas de viagens, receitas e pode até criar um currículo.

O ChatGPT foi desenvolvido pela OpenAI, uma startup fundada em 2015 nos Estados Unidos. É gratuito, está disponível desde novembro de 2022 e já chegou a 100 milhões de usuários -- o aplicativo mais rápido a chegar a esta marca na história.

Para ser capaz de realizar todas essas funções, o programa foi treinado com milhões de textos, que vão de artigos no Wikipédia a posts em redes sociais. O sucesso da ferramenta foi tão grande que fez tremer as big-techs. A Microsoft confirmou um investimento bilionário para, entre outras coisas, incluir o ChatGPT no buscador da empresa, o Bing. Já o Google anunciou que vai disponibilizar nas próximas semanas um chatbot inteligente próprio.

No Brasil, o Congresso já estuda como regular e responsabilizar as empresas com danos ocasionados pela Inteligência Artificial. Quais são as potencialidades do ChatGPT? Quais riscos envolvidos? Neste episódio, vamos conversar sobre o tema com Bruno Romani, editor do Link, a editoria de tecnologia do Estadão.

