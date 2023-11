Cidades brasileiras estão preparadas para extremos climáticos?

O Brasil tem enfrentado uma série de eventos climáticos que têm chamado a atenção pelo seu alto grau de impacto nas populações. No Sul, ciclones e tempestades destruíram cidades e deixaram centenas de mortos, além de milhares de famílias desabrigadas.

Em São Paulo, bastou um vendaval e um temporal para deixar milhões de pessoas sem energia, alguns milhares por mais de 4 dias. E depois de tudo isso, o município ainda enfrenta uma onda de calor que tem trazido problemas de saúde e de estrutura para o paulistano.

Em todo o País, 2.707 municípios estão sob alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o Brasil nesta semana, segundo balanço do Instituto Nacional de Meteorologia.

O cenário tem sido impulsionado pelo El Niño, fenômeno que favorece o aumento da temperatura em várias regiões do planeta. Ele também está ligado à recorrência de temporais e ciclones no Sul do País e à severa estiagem na Amazônia, onde a seca dos rios tem atrapalhado o transporte fluvial e contribuído para queimadas em alguns pontos da floresta.

Afinal, como se preparar para enfrentar as mudanças climáticas nas cidades? Os governos têm se preocupado com essa nova realidade? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o médico Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo (USP).

