Colunistas de 'Política' fazem balanço do 1º ano do governo Lula-3

Vera Rosa e Monica Gugliano participam do podcast e analisam os erros e acertos do governo em 2023

O primeiro ano do terceiro mandato de Lula vai terminando e com pautas focadas nas questões econômicas do Brasil. A reforma tributária na reta final e um ambiente político "levemente estável" ajudaram a criar as condições para a Bolsa encerrar o ano em alta, embora o mercado avalie que, em muitos aspectos, o governo mais atrapalhou do que ajudou.

(Foto: Wilton Junior/Estadão)

