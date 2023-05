Como a direita se fortalece e ganha espaço na América do Sul

O Partido Republicano, da direita radical, favorável à manutenção da atual Constituição do Chile, venceu no último domingo, 7, as eleições constituintes com 35,6% dos votos e, com isso, arrebatou 22 cadeiras no conselho constitucional. Os novos constituintes irão redigir o novo projeto de Carta Magna para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

Essa é a segunda derrota do presidente Gabriel Boric, que é um dos incentivadores de um novo texto constitucional. Em setembro de 2022, 62% da população já havia rejeitado a proposta da esquerda em relação à Carta Magna, incluindo políticos de centro e centro esquerda.

As sucessivas derrotas da esquerda na América Latina podem indicar algumas lições para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A principal delas é retomar a aliança com partidos de centro e centro-esquerda. Um desses pontos é o famigerado plano de eternizar petistas no poder, sem levar em consideração novas lideranças do centro democrático que surgem, como a de seu vice, Geraldo Alckmin.

Afinal, há uma guinada para direita na América Latina? Como isso afeta diretamente o governo Lula? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Alberto Pfeifer, Coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional (DSI) da USP

