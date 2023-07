Como a reforma administrativa pode melhorar o País

Uma possível conclusão da reforma administrativa voltou ao centro de discussões depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apontou o assunto como um dos próximos passos da Casa. O deputado afirmou, durante um evento em São Paulo na última segunda-feira, que o tema está pronto para a votação.

As mudanças se baseiam em um texto enviado para o Congresso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em setembro de 2020. Um ano depois, em 2021, os tópicos foram aprovados em uma comissão especial da Câmara, que teve como relator o deputado Arthur Maia.

Entre as principais polêmicas, a perda de direitos garantidos a funcionários públicos é o que mais gera discussões. De acordo com Lira, a proposta de reformulação da administração pública não prejudicará quem já tem seus direitos adquiridos. Para o parlamentar, a proposta deve ser discutida com a mesma amplitude com que se discute a reforma tributária.

Afinal, qual o potencial desta PEC para resultar em um Estado mais enxuto e eficiente? Ou é preciso repensar o projeto como um todo?

Para debater o tema, o 'Estadão Notícias' conversou com o professor e coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper, André Marques.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Gustavo Lopes

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel Amorim

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi