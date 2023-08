Como a rusga entre Haddad e Lira prejudica o governo no Congresso?

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o arcabouço fiscal pode ser votado no plenário da Casa na próxima terça-feira, 22, se houver consenso sobre a emenda do Senado que autoriza a previsão de despesas condicionadas no Orçamento de 2024.

A discussão foi adiada após uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmando que a Câmara está com "um poder muito grande" e não pode usá-lo para "humilhar" o Senado e o Executivo.

Essas declarações causaram incômodo na cúpula da Casa, que estranhou a postura do petista, tido pelos parlamentares como o "principal articulador político" do governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que não quer acirramento de ânimos, mas reforçou que o posicionamento em relação à fala do chefe da equipe econômica foi "necessário".

O episódio acabou azedando uma relação que era vista como muito boa entre o titular da Fazenda e Lira. Inclusive, juntos, foram responsáveis por aprovar na Casa temas econômicos importantes para o governo como o próprio arcabouço fiscal e a reforma tributária.

Mas não é apenas essa rusga entre Haddad e o Parlamento brasileiro que motivou o adiamento da votação do arcabouço fiscal. O Centrão tem pressionado o governo para acelerar a reforma ministerial, que vai garantir a entrada do PP e do Republicanos na Esplanada dos Ministérios.

Afinal, de que maneira essa rusga entre Haddad e Lira pode comprometer os objetivos do governo no Congresso? O quanto Lula vai precisar ceder aos desejos dos partidos para construir uma base de apoio mais sólida? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais no Ibmec Rio, Lier Ferreira.

