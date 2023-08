Como Cid e Wassef podem complicar juridicamente Bolsonaro?

A quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, revela que sua movimentação financeira é bem maior do que já se sabia. Em três anos, o oficial movimentou R$ 8,4 milhões. Os dados foram obtidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro e acessados com exclusividade pelo Estadão.

Os relatórios entregues à CPMI mostram também que o ex-ajudante de ordens administrou outros R$ 2,3 milhões como procurador das contas do ex-presidente, sem considerar transferências entre contas de mesma titularidade.

Na operação Lucas 12:2, policiais federais apontaram indícios de que Cid, seu pai, e outros militares sacaram dinheiro em espécie e depositaram ou entregaram para o ex-presidente e Michelle. A polícia investiga ainda se Cid usou parte desse dinheiro para recomprar joias do acervo presidencial que tinham sido vendidas ou colocadas à venda nos Estados Unidos.

A nova defesa do ex-ajudante de ordens já deu o recado de que pretende provar a inocência do seu cliente, sem pensar em outros agentes da história. Em entrevista à Globonews, Cezar Roberto Bittencourt, disse que ajudantes militares como Cid cumprem "ordens ilegais e injustas" dos chefes por causa da "obediência hierárquica".

Afinal, Jair Bolsonaro poderá ser incriminado por este caso das joias se provada a sua atuação indireta? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com Maurício Dieter, professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP.

