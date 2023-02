Como o arrocha virou o gênero dominante do carnaval

Gênero musical baiano explodiu nos últimos anos e passou a influenciar outros estilos já consolidados, como o sertanejo e o pop

Nos carnavais dos últimos anos, um ritmo vem despontando nos rankings das plataformas de streaming: o arrocha. A sensualidade romântica fez do ritmo baiano o mais ouvido nas semanas de folia no Spotify e domina o ranking das músicas mais populares do período carnavalesco desde 2020, segundo levantamento do Estadão com dados do Chart Spotify.

A mescla de estilos é evidente nos hits dos últimos anos. Elementos do sertanejo, forró, funk, também já fazem parte deste novo arrocha. Uma reportagem especial do Estadão usou a API do Spotify para identificar os gêneros musicais dos artistas por trás de cada uma das músicas mais escutadas na semana do Carnaval desde 2017, quando os dados começaram a ser disponibilizados

Quem nos conta mais neste episódio musical sobre o processo de produção do levantamento são os repórteres por trás desse especial, Lucas Thaynan e Cindy Damasceno.

Conversamos também sobre a transformação da indústria musical e dos ritmos do carnaval com o produtor musical João Marcello Bôscoli.

