Como o brasileiro vai sentir no bolso a reoneração da gasolina

A gasolina e o etanol estão mais caros, desde quarta-feira (01), quando o governo federal retomou a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis. No entanto, essa reoneração é parcial e com alíquotas de PIS/COFINS menores dos que as praticadas anteriormente.

No caso da gasolina, serão acrescidos R$ 0,47 no valor do combustível vendido às distribuidoras. Já o etanol terá um valor de R$ 0,02 aumentado no preço. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gasolina deve ficar R$ 0,25 mais cara, por litro, para o consumidor.

Como os combustíveis fazem parte do orçamento de grande parte das famílias brasileiras, a volta dos tributos deve causar impacto nos índices de inflação. A Fundação Getúlio Vargas calcula que a inflação deve subir 0,55% já em março por causa da reoneração.

Afinal, qual o real impacto para os consumidores com a volta dos impostos dos combustíveis? O que essas decisões do governo podem refletir na nossa economia? No 'Estadão Notícias' de hoje, convidamos o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), André Braz, para falar sobre o assunto.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi