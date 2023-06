Condenação de Bolsonaro será boa ou ruim para direita?

Nesta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), poderá ficar inelegível pelos próximos 8 anos, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entenda que ele cometeu abuso de poder econômico ao convocar embaixadores para uma reunião, onde apresentou informações inverídicas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

O cenário de possível condenação de Bolsonaro coloca uma série de questões chave para a direita brasileira: ela vai se dividir ou buscar coesão em torno de um nome mais moderado? O bolsonarismo, tal com operou até agora, ficará mais isolado? O questionamentos não são à toa, e já existe um movimento, em alguns Estados, para reverter a radicalização.

Desde que venceu as eleições, apoiado por Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), vem dando sinais cada vez mais claros de seu distanciamento da extrema direita. Caso o ex-presidente fique inelegível pelos próximos 8 anos, o político poderá ser uma alternativa para encabeçar a nova direita.

Afinal, o eleitor vai querer um novo Bolsonaro ou vai lutar por um candidato mais moderado? Hoje, a direita é capaz de se unir em torno de um nome que não seja o do ex-presidente? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o cientista político e professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Álvaro Moisés.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Katarina Moraes

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi