Conteúdo patrocinado: # 01 Crea-SP: fiscalização e valorização do profissional de engenharia

Nos dia 4 e 5 de agosto, o Blue Center Convention, em Santos, SP, recebeu a segunda edição do Segundo Simpósio Cidades Inteligentes, uma realização do Crea-SP, em parceria com Confea e Mútua-SP. Durante o evento, especialistas das áreas de engenharia, agronomia e membros do poder público participaram de uma série de palestras e debates sobre o setor e o futuro das cidades. Além disso, uma série de podcasts foi gravada. Neste episódio, o jornalista Circe Bonatelli conversa com o presidente do Crea-SP, Vinicus Marchese; o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab; e o deputado estadual Paulo Correa (PSD), sobre fiscalização, regularização e valorização do profissional de engenharia.

Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio, com o apoio do Crea-SP em parceria com o Confea e Mútua-SP.