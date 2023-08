Conteúdo patrocinado: # 02 Crea-SP: capacitação da atividade da engenharia

O Crea-SP, em parceria com o Confea e Mútua-SP, realizou o 2ºSimpósio Cidades Inteligentes, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, entre os dias 4 e 5 de agosto. Durante o evento, foi gravada uma série de podcasts com profissionais do setor e membros do poder público que debateram, entre outros pontos, o futuro das cidades, da engenharia e agronomia, além da regularização e fiscalização dos setores. Neste episódio, o jornalista Circe Bonatelli conversou com o presidente do Crea-SP, Vinicus Marchese. com o professor Guilherme Lima, do Concurseiro 01; e com o engenheiro civil e empresário Eduardo Cavalcante, do Blog da Engenharia. Neste episódio foi debatida a capacitação da atividade da engenharia.

