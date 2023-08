Conteúdo patrocinado: # 03 Crea-SP: desenvolvimento e capacitação do profissional

Durante os dias 4 e 5 de agosto, o Crea-SP, em parceria com o Confea e Mútua-SP, promoveu o 2ºSimpósio Cidades Inteligentes, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. No evento, foram debatidos o futuro das cidades, além de questões como regularização e fiscalização. Membros do poder público e profissionais da engenharia e agricultura estiveram presentes.

Ainda durante o evento, uma série de podcasts foi gravada. Mediado pelo jornalista Circe Bonatelli, este episódio recebeu o presidente do Crea-SP, Vinicus Marchese, o engenheiro civil e diretor da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e os profissionais Liliane Nascimento e Leonardo Nascimento, do podcast Engenharia de Quinta.

Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio, com o apoio do Crea-SP em parceria com o Confea e Mútua-SP.