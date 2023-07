Conteúdo Patrocinado: #03 Pfizer: melanoma e a barganha

Menos comum do que outros cânceres de pele, o melanoma é um tipo da doença que pode se disseminar para outras regiões do corpo se não for diagnosticado precocemente. O diagnóstico pode ser um choque e gerar um processo de luto. Esse, contudo, é um processo não linear e pode envolver diferentes fases e emoções. Uma dessas fases é conhecida como "barganha". A barganha é uma forma de tentar recuperar um senso de controle e poder diante da situação desafiadora do câncer. O melanoma e a barganha são temas do 3º episódio da série de podcasts #Borafalardecâncer, que discute a jornada do paciente. Esta série é patrocinada pela Pfizer e apresentada pela jornalista Rita Lisauskas. Ouça!

Convidados: Dr. Fabricio Ruzon (CRM: 166905-SP) e Regina Muniz.

