Conteúdo patrocinado: # 04 Crea-SP: gestão de resíduos sólidos e a agenda 2030 da ONU

A gestão de resíduos sólidos frente à agenda 2030 da ONU é o tema deste podcast.O bate-papo foi conduzido pelo jornalista Circe Bonatelli com o presidente da Associação Internacional de Resíduos (ISWA), Carlos Silva, que também é Membro do Conselho Consultivo da ONU sobre o tema, e os engenheiros Murillo Braghin e Leonardo Negrão Jr., do podcast Engenharia Científica.

A gravação aconteceu durante a 2ª edição do Simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo Crea-SP, em parceria com o Confea e Mútua-SP, nos dias 4 e 5 de agosto, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. O evento reuniu profissionais do setor e membros do poder público que discutiram, entre outros temas, questões como regularização, fiscalização e capacitação.

Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio, com o apoio do Crea-SP em parceria com o Confea e Mútua-SP.