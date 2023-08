Conteúdo Patrocinado: #04 Pfizer: câncer colorretal

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), estima-se que, globalmente, cerca de 1,8 milhão de novos casos de câncer colorretal sejam diagnosticados a cada ano1, sendo esse o terceiro tipo de câncer mais comum. Em mais um episódio do podcast, #BoraFalarDeCâncer, especialista e paciente falam sobre a importância do diagnóstico precoce e também do acolhimento, tanto do profissional da saúde quanto das famílias. O câncer colorretal é tema do 4º episódio da série de podcasts #Borafalardecâncer, que discute a jornada do paciente. Esta série é patrocinada pela Pfizer e esse episódio foi apresentado pela jornalista Barbara Guerra. Ouça!

Convidados: Dr. Fabricio Ruzon (CRM: 166905-SP) e Farley Lopes.

