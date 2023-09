Conteúdo patrocinado: # 05 Crea-SP - habilitação profissional e segurança do trabalho

O Crea-SP, em parceria com o Confea e a Mútua SP, promoveu, nos dias 4 e 5 de agosto, a segunda edição do Simpósio Cidades Inteligentes que reuniu, em Santos, litoral de São Paulo, cerca de 3,5 mil profissionais, além de representantes do poder público.

O evento debateu questões ligadas à fiscalização, capacitação e regularização do setor, além de identificar ideias e soluções para transformar os municípios paulistas em cidades inteligentes. Durante o simpósio, foi realizada ainda a gravação de uma série de podcasts.

Neste episódio, que discute a habilitação profissional e a segurança do trabalho, o jornalista Circe Bonatelli recebe a professora de engenharia e especialista em segurança contra incêndios, Elaine Gonçalves; o engenheiro civil e fundador do canal Infra Urbana, Jeferson Inoue; e o também engenheiro civil Luis Vogel. Inoue e Vogel também são apresentadores do podcast Poeiracast.

Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio, com o apoio do Crea-SP em parceria com o Confea e Mútua-SP.