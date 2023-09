Conteúdo Patrocinado: #05 Pfizer: Leucemia

Popularmente conhecida como câncer do sangue, a leucemia é uma doença que afeta os glóbulos brancos que compõem o sistema de defesa do nosso organismo e se dá pelo acúmulo de células doentes na medula óssea. Aceitar esse diagnóstico geralmente não e fácil para o paciente e para as famílias, especialmente porque sua origem muitas vezes é desconhecida. Entretanto, a aceitação, aliada à detecção precoce e ao tratamento correto, são fundamentais para a recuperação. A leucemia e a aceitação são temas do 5º e último episódio da série de podcasts #BoraFalardeCâncer, que discute a jornada do paciente. Neste episódio, a jornalista Mafê Luvizotto conversou com a médica Adriana Cury da Pfizer e com a Cátia Lene, que é mãe da Maria Eduarda, de quatro anos, que está em tratamento contra a doença. Esta série é uma produção do Estadão Blue Studio e foi patrocinada pela Pfizer.

Convidados: Dra. Adriana Cury e Cátia Lene.

PP-UNP-BRA-2814