Conteúdo patrocinado: # 06 Crea-SP: a construção do futuro das moradias populares

A construção do futuro das moradias populares é o tema deste podcast gravado durante a segunda edição do Simpósio Cidades Inteligentes, promovido pelo Crea-SP em parceria com o Confea e a Mútua-SP.

Neste episódio, o jornalista Circe Bonatelli conversou com o presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Francisco José Pereira de Lima, o Preto Zezé; com o engenheiro civil Felipe Silva Lima, do podcast Adpat; e com a engenheira e especialista em regularização de obras, Leila Brito.

O Segundo Simpósio Cidades Inteligentes foi realizado entre os dias 4 e 5 de agosto em Santos, litoral de São Paulo. O evento reuniu cerca de 3,5 mil pessoas, entre profissionais do setor e membros do poder público.

A série de podcasts gravada durante o evento é uma produção do Estadão Blue Studio, com o apoio do Crea-SP em parceria com o Confea e Mútua-SP. Ouça!