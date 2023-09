Conteúdo patrocinado #07: CreaSP - O papel da comunicação digital no agronegócio, os desafios da sucessão familiar e do mercado

O Crea-SP, em parceria com o Confea e a Mútua-SP, realizou nos dias 4 e 5 de agosto a segunda edição do Simpósio Cidades Inteligentes, em Santos, litoral de São Paulo. Durante o evento, além de debates sobre os futuros das cidades, propostas de soluções para o desenvolvimento dos municípios paulistas e questões ligadas à capacitação, fiscalização e regularização dos profissionais do setor, uma série de podcasts também foi gravada.

Neste episódio, o jornalista Circe Bonatelli recebe a engenheira agrônoma, agricultora e influencer Raquel Wedmann; a também engenheira agrônoma Naiara dos Santos e o técnico agrícola Diego Santana, ambos da Mais Milho Soluções, para falar sobre o papel da comunicação digital no agronegócio, os desafios da sucessão familiar e do mercado.

