Conteúdo patrocinado: Alfabetização responsável

Dia 08 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. A data traz o peso da responsabilidade de alfabetizar e, ainda mais, alfabetizar na idade certa. Esse ano, com o peso dobrado, uma pesquisa realizada pelo Alfabetiza Brasil mostrou que, no início de 2021, apenas 4 em cada 10 crianças do 2º ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas. A alfabetização na idade certa é um pilar fundamental no desenvolvimento integral das crianças e pode impactar diretamente no futuro. Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com a supervisora técnica educacional do SESI São Paulo, Lilian Engracia dos Santos. Ouça!