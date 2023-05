Conteúdo patrocinado: APAS SHOW

O Expo Center Norte, em São Paulo, recebe, entre os dias 15 e 18 de maio, a 37ª edição da feira APAS SHOW, a maior feira supermercadista do mundo e o maior evento de alimentos e bebidas das Américas, que deve não apenas quebrar o recorde de visitantes, como também, sob o conceito "Além de Alimentos", ampliar os horizontes, se aproximando de temas como inovação, sustentabilidade e qualidade de vida.

O Congresso SUPER NOVA, por sua vez, reunirá 92 palestrantes e painelistas para debater os rumos do setor, as tendências de mercado e as inovações tecnológicas que podem aprimorar as operações dos estabelecimentos comerciais. Quer saber mais sobre este evento? Ouça o bate-papo entre o jornalista Daniel Gonzales e o diretor-geral da Apas, Carlos Correa.