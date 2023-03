Conteúdo patrocinado: Conforto do Kwid E-Tech na graça do consumidor

Estamos de volta com mais um podcast da série Renault Kwid E-Tech, o carro da Renault 100% elétrico. E você que nos acompanhou desde o começo desses conteúdos sabe que nós já falamos sobre a autonomia do Kwid, a segurança, sua tecnologia inovadora e a questão, destaque principal, sustentável desse veículo, além dele ser o elétrico com o preço mais acessível do Brasil.

Para encerrar os itens destaque do Kwid E-Tech, a jornalista Bárbara Guerra conversou com a brand manager da Renault no Brasil, Ana Carolina Neiva, sobre o conforto do carro.