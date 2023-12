Conteúdo patrocinado: Eldorado Brasil investe na produção sustentável de celulose

A produção de celulose de eucalipto de forma eficiente, com remoção de gás carbônico e geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, é o tema do podcast produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Eldorado Brasil Celulose.

Neste episódio, o jornalista Eduardo Geraque conversa com os executivos Fernando Storchi, diretor fnanceiro, e Elcio Trajano, diretor de RH, ambos da Eldorado Brasil Celulose. No bate-papo, além das questões ligadas à sustentabilidade, os executivos debatem ainda sobre expansão, exportação e ainda sobre a importância do papel dos colaboradores para a construção da trajetória da empresa.