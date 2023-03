Conteúdo patrocinado: Kwid E-Tech inovador e seguro

O Renault Kwid E-Tech elétrico está promovendo uma verdadeira revolução no mercado nacional. Além de permitir que mais pessoas tenham acesso a um automóvel com emissão zero de poluentes e muito mais sustentável, é importante lembrar que o Renault Kwid 100% elétrico oferece outro motivo de tranquilidade: a garantia de fábrica de três anos para o veículo e de oito anos ou 120 mil quilômetros para a bateria.

Para continuar a séria sobre o queridinho elétrico, a jornalista Bárbara Guerra conversou com a brand manager da Renault do Brasil, Ana Carolina Neiva, sobre a segurança do veículo.