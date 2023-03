Imagina você estar no setor de seguros e, de repente, surge uma pandemia e pessoas de todos os setores precisam ficar em casa. Muita gente com apólice na mão pedindo sinistro. É quando surge a questão "como eu não fiz um seguro antes?". E com a crescente demanda, como gerir esse aumento?

Sobre o assunto, o jornalista Pedro Doria conversou com a CEO da Liberty Seguros, Patrícia Chacon, e o general manager da Salesforce, Fabio Costa. Ouça!