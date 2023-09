Conteúdo patrocinado: Tetra Pak e a economia circular

A economia circular é uma das alternativas para reduzir o impacto da produção de resíduos e aumentar a vida útil de matérias-primas. O conceito, discutido desde os anos 1970, é o tema deste podcast produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Tetra Pak.

Neste episódio, o jornalista Eduardo Geraque conversa com a diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul, Valéria Michel, que fala sobre a importância da economia circular e sobre as várias estratégias que a empresa emprega para lidar com essa questão no seu dia-a-dia.

Ouça!