O Brasil tem transformações importantes acontecendo no setor de mobilidade e a eletrificação dos veículos é uma delas, além das inovações tecnológicas.

Para falar mais sobre o assunto e sobre as últimas tendências do mercado, o editor do Jornal do Carro e do Estradão, Tião Oliveira, conversa com o diretor de Relações Governamentais da Toyota do Brasil, Roberto Braun. Ouça!