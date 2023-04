Conteúdo patrocinado: Universidade não tem idade

O mercado de trabalho cada vez mais exige que os profissionais se mantenham em um processo constante de formação e aprendizado. Atualmente, o conceito do longlife learning, que se traduz em aprendizado ao longo da vida, vem ganhando espaço e criando possibilidades para que pessoas, em qualquer fase da vida, possam aprimorar seus conhecimentos, independentemente da sua idade.

Recentemente o etarismo, que é o preconceito contra pessoas por conta da idade, também vem se tornando um tema a ser combatido. Infelizmente, a sociedade muitas vezes reforça o esse tipo de preconceito através de atitudes e práticas discriminatórias. Mas afinal, existe idade para estudar ou parar de estudar? Essa e outras perguntas são respondidas no bate papo entre a jornalista Bárbara Guerra e o coordenador no Grupo Educação Superior no Futuro do Senac São Paulo, do Senac SP, Ricardo Felix. Ouça!