De lacrador a 'ministro-problema': como Dino atraiu crises no governo

O ministro da Justiça, Flávio Dino, se envolveu em mais uma polêmica, nesta semana, quando o Estadão revelou que Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a "dama do tráfico amazonense", esteve no prédio do Ministério da Justiça, em duas ocasiões, para participar de audiências com secretários do ministro.

A pasta informou que não sabia da relação de Luciane com o Comando Vermelho pois quem tinha agendado as reuniões fora Janira Rocha, ex-deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro. Porém, em nova reportagem de Tácio Lorran e André Shalders desta terça (14) revelou-se que Janira é ligada também à facção.

Este mais um caso que fragiliza diretamente a figura de Flávio Dino, cotado para ser indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). Dino vem acumulando outros focos de crise e desgaste, especialmente na condução de políticas públicas na área da segurança pública. Este é o tema mais mal avaliado por eleitores sobre o governo até aqui.

Recentemente, foi decretada a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro para combater o crime organizado. A medida é vista como populista e improvisada por especialistas, por ter efeito limitado e, mais uma vez, empenhar as Forças Armadas em funções que deveriam ser das polícias. Por causa dessas crises na área de segurança pública, o ministro tem sido convocado constantemente para dar esclarecimentos no Congresso Nacional.

Afinal, Flávio Dino pode balançar no cargo diante deste acúmulo de crises no governo? A sua possível indicação ao STF fica comprometida a partir de agora? Lula pode acelerar o processo de se criar uma pasta especificamente para a segurança pública? No 'Estadão Notícias' de hoje (16), vamos conversar sobre estes temas com a editora da "Coluna do Estadão", Roseann Kennedy.

