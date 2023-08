Descriminalizar a maconha: aspectos sociais e efeitos na Justiça penal

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira, 17, o julgamento sobre o porte de maconha para consumo pessoal. O julgamento foi interrompido com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou as 'injustiças' e a 'discriminação' a partir da edição 'aberta' da Lei de Drogas, apontando a necessidade de uma aplicação isonômica da norma.

Até o momento, quatro ministros - Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes - votaram, todos a favor de algum tipo de descriminalização da posse de drogas.

A retomada deste julgamento causou um desconforto no legislativo brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como um "equívoco grave" a possibilidade do STF descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Para ele, a discussão sobre a alteração da lei que trata das punições para usuários de entorpecentes cabe exclusivamente ao Poder Legislativo.

Durante o julgamento, foi debatido qual seria o limite para que uma pessoa pega com droga possa ser considerada usuário. O ministro Luís Roberto Barroso defendeu que 25 gramas de maconha seria esse limite.

Um estudo do Ipea mostra que se esse parâmetro fosse adotado, 27% dos condenados por tráfico de maconha poderiam ter sua pena revista. Se fosse adotada uma quantidade de 40 gramas de limite para consumo, 33% dos condenados poderiam ser impactados.

Afinal, qual será o impacto para o sistema judicial, caso a descriminalização da maconha seja aprovada no Supremo? A corte desperdiça uma oportunidade ao focar apenas na maconha e não incluir outras drogas? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Cristiano Maronna, diretor do JUSTA e autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade

