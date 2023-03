Economia seguirá empacada em 2023?

Mesmo com o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022, o governo não tem muito o que comemorar. Além do fraco avanço, o segundo semestre do ano passado apresentou uma desaceleração da economia, com setores importantes estagnados, como a indústria e a agropecuária.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou a política econômica do governo passado pelo desempenho do PIB, e voltou a reclamar da taxa básica de juros do Banco Central como outro fator de impedimento para o crescimento das finanças do País.

Mas, a verdade é que o atual governo federal e a sua equipe econômica, terão que achar soluções para melhorar o PIB, neste ano. A projeção dos economistas para 2023 é que o PIB tenha um crescimento de apenas 0,84%, segundo o último relatório Focus do Banco Central.

Que tipo de lição de casa o governo precisará fazer para obter um resultado favorável? É possível obter resultados no curto prazo, como demonstra Lula e a ala política do PT? As sinalizações dadas por Haddad e sua equipe estão no rumo certo?

No 'Estadão Notícias' de hoje, conversamos sobre estes temas com a economista e consultora econômica, Zeina Latif.

