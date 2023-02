Eliane: No dia seguinte à reabertura do Congresso e do STF, o que se vê é um cerco ao bolsonarismo

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso novamente na manhã desta quinta-feira, 2, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A equipe da Polícia Federal também fez buscas na casa dele. A prisão acontece um dia após o bolsonarista perder o foro por prerrogativa de função. Ele tentou uma vaga no Senado Federal, mas não conseguiu se eleger. Também nesta quinta, em live nas redes sociais na madrugada, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que sofreu coação do ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado. "A gente vê um cerco ao bolsonarismo", avalia Eliane. "As figuras esdrúxulas, fora da curva, estão sendo reprimidas, voltando ao lugar de onde não deveriam ter saído."

#PerguntePraEliane

