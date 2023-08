Em crise política e social, Equador escolhe entre a esquerda e os liberais

As eleições no Equador terão um segundo turno entre a candidata de esquerda Luisa González, do partido Revolución Ciudadana, e o empresário liberal Daniel Noboa, do movimento Acción Democrática Nacional, a ser disputado em 15 de outubro. O resultado ensaia uma volta da esquerda ao Equador, com a candidata aliada do ex-presidente Rafael Correa disparando.

A disputa foi marcada por uma profunda crise institucional e de segurança, que atingiu seu ponto mais crítico com o assassinato a tiros do candidato Fernando Villavicencio no dia 9. Mesmo com as incertezas sobre a segurança pública no país, a eleição registrou uma participação recorde de eleitores. Ao todo, 82,26% dos 13,4 milhões de equatorianos aptos a votar foram às urnas.

Favorita nas sondagens, a advogada Luisa González, tem 45 anos, propõe "reafirmar o monopólio do Estado sobre as armas" para reduzir a criminalidade. Apesar de esquerda, ele é conservadora nos costumes, sendo contra o aborto, mesmo em casos de estupro.

Seu adversário, Daniel Noboa, é filho do bilionário empresário da indústria bananeira Álvaro Noboa. Noboa não era apontado pelas pesquisas como um dos principais candidatos no pleito. Entre suas propostas para a segurança pública estão a militarização dos portos e das fronteiras do país para combater o tráfico de drogas.

Afinal, algum desses candidatos tem o perfil para apaziguar a situação social e política do Equador? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor de direito internacional e reitor da FMU, Manuel Furriela.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi