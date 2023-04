Entenda o conflito no Sudão e seus desdobramentos

Uma escalada de violência no Sudão, país ao norte da África, tem feito diversos países retirarem seus cidadãos do local. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Espanha retiraram todos os funcionários do governo, nesta segunda-feira (24). A França decidiu fechar sua Embaixada no Sudão.

Até agora, mais de 400 pessoas morreram e cerca de 3.700 ficaram feridas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Os confrontos acontecem essencialmente em Cartum, a capital do país, e na região de Darfur, no oeste do Sudão.

A violência no País do nordeste africano, de cerca de 45 milhões de pessoas, eclodiu em 15 de abril entre o exército do general Abdel Fatah al-Burhan, governante de fato do Sudão desde o golpe de 2021, e seu rival, o general Mohamed Hamdane Dagalo, líder das Forças de Apoio Rápido (FAR).

Para entender melhor este conflito, no 'Estadão Notícias' de hoje, nós convidamos para um bate papo sobre o assunto o professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, Daniel Rio Tinto.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi