ESPECIAL: 10 anos das jornadas de 2013 e suas consequências

Nesta semana, o Brasil relembra os 10 anos das manifestações de junho de 2013. O que era para ser um protesto pontual contra o aumento de 20 centavos no transporte público de São Paulo, se transformou em um embrião de crises políticas que nos trazem consequências até hoje.

Nasceu ali a "República Digital", ancorada na capacidade de coesão e mobilização das redes sociais. Elas foram fundamentais para atrair multidões e tiveram participação em tudo: dos protestos contra a Copa de 2014 aos ataques de 8 de janeiro deste ano, que terminaram com a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). No meio do caminho, em 2016, houve o impeachment de Dilma Rousseff.

As obras da Copa, a falta de saúde e de educação de qualidade e a raiva contra o governo do PT eram algumas das pautas de um movimento sem uma liderança aparente. Os partidos tradicionais de esquerda tiveram de aprender que não tinham mais o monopólio das ruas.

Diante da pressão popular sobre o Congresso e o governo, Dilma apresentou um pacto pela responsabilidade fiscal, estabilidade da economia e controle da inflação, além de melhorias na Saúde, Educação, Segurança Pública e Transportes. Mas, as medidas ficaram só na promessa.

Para analisar como essas manifestações foram decisivas para as mudanças políticas que tivemos nos últimos anos, essa edição especial do 'Estadão Notícias' conversa com o cientista político e professor da FGV, e colunista do Estadão, Carlos Pereira. Além disso, o podcast conta com depoimentos da deputada federal, Sâmia Bomfim (Psol-SP), da vereadora paulistana, Luana Alves (Psol), e da repórter de 'Política' do Estadão, Adriana Ferraz.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela ForteSonorização/Montagem: Moacir Biasi