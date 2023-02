Expresso: Marcos do Val muda versão sobre tentativa de golpe

O senador Marcos Do Val (Podemos-ES) mudou sua versão sobre a denúncia de que fora montada uma operação para barrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao falar em seu gabinete, Do Val agora diz que o plano, na verdade, foi do ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso nesta quinta-feira, 2, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) por violação de decisão judicial.

E mais: o ranking mundial da igualdade de gênero e a morte da jornalista Glória Maria.

Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 2, no "Eldorado Expresso".