Expresso: Moraes chama suposta tentativa de golpe de 'operação Tabajara'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rebateu nesta sexta-feira, 2, parte do depoimento prestado ontem pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) à Polícia Federal (PF) sobre a suposta tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta manhã, durante a participação no encontro de empresários organizado em Lisboa pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), Moraes definiu o episódio como uma tentativa de 'operação Tabajara', e destacou que o parlamentar se recusou a prestar depoimento.

E ainda: a Polícia Federal (PF) colocou nas ruas nesta sexta-feira, 2, uma nova fase da Operação Lesa Pátria. A investigação se debruça sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E o fim de mais de 200 sigilos decretados pelo governo Bolsonaro.

