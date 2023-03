EXTRA: A manutenção da taxa Selic e seus significados

Mesmo com as pressões do governo federal pela queda dos juros, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano pela quinta vez seguida. A manutenção pelo Comitê de Política Monetária (Copom) era consenso no mercado financeiro diante da estratégia anunciada pelo órgão de estabilidade da taxa por um período "suficientemente prolongado".

Além das reiteradas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT à condução da política monetária sob o comando de Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atacou o que chamou de o "maior juro real do mundo".

Na chamada "Super Quarta", o Fed, banco central dos Estados Unidos, anunciou uma alta de 0,25 ponto percentual em sua taxa de juros, que passou de 4,75% para 5% ao ano. O movimento de alta ocorre após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, no Vale do Silício, e da compra do Credit Suisse pelo rival suíço UBS.

Afinal, o que significa a manutenção da taxa de juros no Brasil? Qual a influência no Brasil da taxa de juros maior nos Estados Unidos? Na edição extra do 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria:

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi