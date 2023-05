Falta de articulação do governo coloca em risco arcabouço fiscal?

O governo federal vem acumulando sucessivas derrotas em votações no Congresso Nacional. O placar de votação do projeto que derrubou trechos de decretos de Lula, editados para alterar o marco do saneamento, escancarou o racha na base aliada e o fogo amigo cada vez mais alto nas fileiras petistas.

O revés ocorreu um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter adiado a votação do projeto de lei que regulamenta as redes sociais, o chamado PL das Fake News, a pedido do deputado Orlando Silva (PC do B-SP), relator da proposta.

O Planalto não conseguiu reverter a aliança entre big techs, como Google e Tik Tok, bancada evangélica e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, houve divergências sobre propostas dentro do PT e do governo.

Como mostrou o Estadão, Lira conversou com Lula antes de adiar a votação do PL das Fake News. Disse, mais uma vez, que o governo não tinha base sólida na Câmara e reclamou da falta de entendimento entre os responsáveis pela articulação política com o Congresso.

O que fica evidente é que existe uma espécie de queda de braço entre Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A leitura no Planalto é a de que o presidente da Câmara cria empecilhos porque quer ter de volta o controle do Orçamento.

Afinal, o governo tem falhado na articulação com o Congresso? Existe uma chance de paralisia das propostas que estão no Parlamento? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a colunista do Estadão, em Brasília, Vera Rosa.

