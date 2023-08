Forças Armadas nas páginas policiais e sua tentativa de recuperar confiança

Nesta semana, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, emitiu uma ordem para afastar possíveis divisões internas e combater as críticas e ataques à Força, diante dos escândalos envolvendo militares que estão presos ou investigados por uma relação nada republicana com o governo de Jair Bolsonaro.

A medida é uma reação aos últimos acontecimentos. Durante a sessão da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, o hacker Walter Delgatti afirmou que o relatório produzido pelos militares sobre a urna eletrônica foi feito por ele. Além disso, o exército precisa lidar com o fator Mauro Cid.

O tenente-coronel, e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, está envolvido em um esquema de venda de joias recebidas pelo ex-presidente de outras nações. Além disso, ele é acusado de participar da falsificação de carteiras de vacinação, e de arquitetar, junto com outros militares, um possível golpe de estado.

Junta-se às tentativas golpistas de tomar o poder, o coronel de artilharia do Exército Jean Lawand Júnior, de 51 anos, que cobrava Cid, insistentemente, para que Bolsonaro desse a ordem de um levante das Forças Armadas.

O desgaste é tanto, que a confiança da população brasileira em seus militares vem caindo expressivamente. Uma recente pesquisa da Genial/Quaest mostrou que, entre dezembro de 2022 e agosto, o número dos brasileiros que afirmavam "confiar muito" na instituição passou de 44% para 33%.

Afinal, qual é o atual clima entre os militares diante da mancha na instituição provocada pelos últimos acontecimentos? Qual deve ser o "freio de arrumação" adotado pelas forças para retomar a confiança nos militares? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy.

Continua após a publicidade

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi